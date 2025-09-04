वाट्सऐप पर आया निमंत्रण… लिखा था आपको जरूर पधारना है, फिर खाते से गायब हो गए 90 हजार रुपए

व्यापारी ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां शिकायत दर्ज करने के बाद एफआइआर के लिए बजाज नगर थाने जाने को कहा गया। लेकिन थाने में मंगलवार से बुधवार सुबह तक तीन बार चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और कहा कि जब तक हेल्पलाइन से शिकायत प्राप्त नहीं होगी, तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी।