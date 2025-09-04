वाट्सऐप पर आया निमंत्रण… लिखा था आपको जरूर पधारना है, फिर खाते से गायब हो गए 90 हजार रुपए

जयपुर। साइबर ठग अब लोगों को शादी का कार्ड भेजकर ठगी कर रहे हैं। बजाज नगर थाना क्षेत्र में सामने आए एक मामले में व्यापारी के बैंक खाते से 90 हजार रुपए पार कर लिए गए। पीड़ित बजाज नगर निवासी हुकूम सिंह राठौड़ ने जब फोन किया, तो जालसाज ने केस करने की धमकी दे डाली।
व्यापारी को वाट्सऐप पर शादी का कार्ड भेजा गया और उस पर लिखा था कि, आपको जरूर पधारना है। व्यापारी ने जैसे ही कार्ड का लिंक ओपन किया, तीन चार अन्य लिंक स्वतः खुल गए। व्यापारी ने बताया कि, मंगलवार सुबह 8 बजे मैसेज आया। उसी समय उनके बेटे ने संदिग्ध लिंक देखकर सभी मैसेज डिलीट करवा दिए।
वाट्सऐप पर आए सभी मैसेज डिलीट करने के बावजूद उनके खाते से रुपए निकाल लिए गए। व्यापारी ने बताया कि, मंगलवार दोपहर 2 बजे जब उन्होंने एक परिचित को 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए तो उसी समय ठगों ने उनके खाते से दो बार में 90 हजार रुपए निकाल लिए।
व्यापारी ने तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां शिकायत दर्ज करने के बाद एफआइआर के लिए बजाज नगर थाने जाने को कहा गया। लेकिन थाने में मंगलवार से बुधवार सुबह तक तीन बार चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और कहा कि जब तक हेल्पलाइन से शिकायत प्राप्त नहीं होगी, तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी।
व्यापारी ने बताया कि उन्होंने वाट्सऐप पर आए नंबर पर संपर्क किया और पैसे निकलने की बात कही। इस पर जालसाज ने धमकाते हुए कहा कि… तू क्या थाने में मामला दर्ज करवाएगा, तेरे खिलाफ तो मैं मामला दर्ज करवाऊंगा और फोन काट दिया।