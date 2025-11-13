आनंदपाल एनकाउंटर: पुलिस को कैसे मिली 7 साल बाद राहत? कोर्ट में इन तथ्यों का दिया गया हवाला; हत्या का केस रद्द

एनकाउंटर के समय रुपींद्र पाल और देवेंद्र मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन उसने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आनंदपाल मारा गया। इस मुठभेड़ में कमांडो सोहन सिंह की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्कालीन इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह राठौड़ को भी चोटें आईं। पुलिस का दावा था कि यह एनकाउंटर ड्यूटी के दौरान हुआ और सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई गईं।