जयपुर सेंट्रल जेल से फिल्मी स्टाइल में फरार दूसरा बंदी भी गिरफ्तार, दीवार फांदते वक्त सिर-आंख में लगी थी चोट

फरारी के बाद पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी की थी और कई टीमें गठित की थी। पुलिस ने 11 घंटे बाद अनस को पकड़ लिया था। दूसरा बंदी नवल किशोर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दीवार फांदते वक्त आरोपी नवल के सिर और आंख में चोट लगी थी। जेल से भागने के बाद दोनों आरोपी शहर के अलग-अलग हिस्सों में छिपते रहे। लेकिन, पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर उनकी लोकेशन ट्रेस की और दोनों को दबोच लिया।