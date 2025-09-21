जयपुर सेंट्रल जेल से फिल्मी स्टाइल में फरार दूसरा बंदी भी गिरफ्तार, दीवार फांदते वक्त सिर-आंख में लगी थी चोट

जयपुर। जयपुर सेंट्रल जेल से फिल्मी स्टाइल में फरार हुआ दूसरा बंदी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसे प्रताप नगर के बड़ का बास इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी के सिर और आंख पर चोट के निशान पाए गए हैं। उसे चिकित्सकों से पट्टी बंधवाई गई है। इससे पहले शनिवार रात को अनस नामक आरोपी को पकड़ा था।
पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से फरार बंदियों की तलाश शुरू की थी। दोनों आरोपी 15 और 17 सितंबर को अलग-अलग मामलों में जयपुर सेंट्रल जेल में आए थे। पुलिस जांच के अनुसार दोनों बंदियों ने जेल के गार्डन में लगे पाइप का एक हिस्सा काटकर उसकी रस्सी बनाई और उसी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे।
फरारी के बाद पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी की थी और कई टीमें गठित की थी। पुलिस ने 11 घंटे बाद अनस को पकड़ लिया था। दूसरा बंदी नवल किशोर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दीवार फांदते वक्त आरोपी नवल के सिर और आंख में चोट लगी थी। जेल से भागने के बाद दोनों आरोपी शहर के अलग-अलग हिस्सों में छिपते रहे। लेकिन, पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर उनकी लोकेशन ट्रेस की और दोनों को दबोच लिया।
अपनी बैरक से नवल और अनस जेल की सुरक्षा को चकमा देते हुए 28 फीट ऊंची थ्री फेस करंट वाली दीवार पर पहुंचे थे। तारों को लकड़ी और पाइप से सेट करने के दौरान दोनों को झटका भी लगा था। इसके बाद नवल प्लास्टिक के पाइप के सहारे पहले उतरा और आधे घंटे बाद अनस भी उतर गया था। फिर दोनों दीवार फांद कर भाग गए थे।
जेल डीजी के निर्देश पर वारदात के समय जेल के अंदर ड्यूटी पर तैनात डिप्टी जेलर राम चरण मीणा, दो मुख्य प्रहरी, पांच प्रहरी व 3 आरएएसी जवान को निलंबित कर दिया है। घटना की जांच विभाग की डीआइजी जयपुर सुमन को सौंपी है।