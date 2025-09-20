जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी भागने के मामले में बड़ी कार्रवाई; 7 जेल प्रहरियों पर गिरी गाज, 11 घंटे बाद एक पकड़ा गया

घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है, जब चोरी के मामलों में सजा काट रहे नवल किशोर महावर और अनस उर्फ दानिश ने जेल की 27 फीट ऊंची दीवार को फांदकर भागने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस के अनुसार कैदियों ने रबर पाइप की मदद से पहले दीवार पर चढ़ाई की और फिर करंट वाले तार को पार किया। रबर पाइप आमतौर पर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, लेकिन दोनों कैदी इसे चुराने में सफल रहे।