Tonk: टोंक में अफवाह से बवाल, कारखाने में तोड़फोड़, दूसरे दिन भी हंगामा, आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी

राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी की अफवाह पर अज्ञात लोगों ने शुक्रवार देर रात बहीर क्षेत्र में जमकर बवाल करते हुए भगतों की ढाणी स्थित कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। दूसरे दिन शनिवार सुबह घटना से नाराज भाजपा समेत माली समाज के लोगों ने घंटाघर जाम कर दिया। जहां पांच घंटे दिए धरने के बाद अधिकारियों ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद लोग जाम हटाने को राजी हुए।
इधर, पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले को लेकर आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भगतों की ढाणी निवासी राजू सैनी की ओर से अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर कथित रूप से धार्मिक टिप्पणी को लेकर एक समुदाय के लोग बहीर क्षेत्र में जमा हो गए। कुछ लोग भगतों की ढाणी में पहुंच गए और कशीदे के एक कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया।
सूचना के बाद कोतवाली, सदर, पुरानी टोंक समेत अन्य थानों के जाप्ते के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी व पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने लोगों को समझाकर देर रात मामला शांत किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सामने आया कि सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं डाली थी। बल्कि टिप्पणी की अफवाह को लेकर लोग मौके पर जमा हो गए थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मौके से हटाया।
घटना से नाराज लोग डाक बंगला से नारे लगाते हुए घंटाघर पहुंचे। जहां मुख्य तीन मांगों को लेकर जाम लगा दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान व अन्य नेता भी पहुंच गए। चौहान ने आरोप लगाया कि कारखाने में नुकसान हुआ है।
लोगों की मुख्य मांग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, बहीर क्षेत्र के तालाब के आस-पास किए गए अतिक्रमण को हटाना और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाना थी। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पटेल सर्कल से लेकर घंटाघर तक के मार्ग को बैरीकेडिंग से बंद कर दिया। ऐसे में वाहन गलियों से निकले। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में पुलिस के जवान तैनात किए गए।
धरने में भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीरसिंह जौनापुरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, ओमप्रकाश पांडे, बबलू सैनी, कमलेश सिंगोदिया, पांचूलाल सैनी, प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा, राहुल सैनी, नरेन्द्र अजमेरा, निर्मला नागरा, हेमराज आदि मौजूद थे।
इनका कहना है
प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं तालाब पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर हटाया जाएगा। आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।