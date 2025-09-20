Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Tonk: टोंक में अफवाह से बवाल, कारखाने में तोड़फोड़, दूसरे दिन भी हंगामा, आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर कथित रूप से धार्मिक टिप्पणी को लेकर एक समुदाय के लोग बहीर क्षेत्र में जमा हो गए। कुछ लोग भगतों की ढाणी में पहुंच गए और कारखाने में तोड़फोड़ कर दी।

टोंक

Rakesh Mishra

Sep 20, 2025

Protest in Tonk
Play video
घंटाघर पर शनिवार को प्रदर्शन करते हुए। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी की अफवाह पर अज्ञात लोगों ने शुक्रवार देर रात बहीर क्षेत्र में जमकर बवाल करते हुए भगतों की ढाणी स्थित कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। दूसरे दिन शनिवार सुबह घटना से नाराज भाजपा समेत माली समाज के लोगों ने घंटाघर जाम कर दिया। जहां पांच घंटे दिए धरने के बाद अधिकारियों ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद लोग जाम हटाने को राजी हुए।

इधर, पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले को लेकर आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भगतों की ढाणी निवासी राजू सैनी की ओर से अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: राजस्थान में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने लोहे के सरियों से पीटा, पांव में फ्रैक्चर
बूंदी
Attack on BJP leader

क्षेत्र में फैला तनाव, पुलिस ने संभाली स्थिति

कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर कथित रूप से धार्मिक टिप्पणी को लेकर एक समुदाय के लोग बहीर क्षेत्र में जमा हो गए। कुछ लोग भगतों की ढाणी में पहुंच गए और कशीदे के एक कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया।

सूचना के बाद कोतवाली, सदर, पुरानी टोंक समेत अन्य थानों के जाप्ते के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी व पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने लोगों को समझाकर देर रात मामला शांत किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सामने आया कि सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं डाली थी। बल्कि टिप्पणी की अफवाह को लेकर लोग मौके पर जमा हो गए थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मौके से हटाया।

पटेल सर्कल से रास्ता बंद, पुलिस जवान तैनात

घटना से नाराज लोग डाक बंगला से नारे लगाते हुए घंटाघर पहुंचे। जहां मुख्य तीन मांगों को लेकर जाम लगा दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान व अन्य नेता भी पहुंच गए। चौहान ने आरोप लगाया कि कारखाने में नुकसान हुआ है।

लोगों की मुख्य मांग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, बहीर क्षेत्र के तालाब के आस-पास किए गए अतिक्रमण को हटाना और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाना थी। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पटेल सर्कल से लेकर घंटाघर तक के मार्ग को बैरीकेडिंग से बंद कर दिया। ऐसे में वाहन गलियों से निकले। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में पुलिस के जवान तैनात किए गए।

यह वीडियो भी देखें

धरने में यह रहे मौजूद

धरने में भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीरसिंह जौनापुरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, ओमप्रकाश पांडे, बबलू सैनी, कमलेश सिंगोदिया, पांचूलाल सैनी, प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा, राहुल सैनी, नरेन्द्र अजमेरा, निर्मला नागरा, हेमराज आदि मौजूद थे।

इनका कहना है
प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं तालाब पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर हटाया जाएगा। आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

  • हुक्मीचंद रोहलानिया, उपखंड अधिकारी टोंक

ये भी पढ़ें

Ajmer News: निर्दयी मां को 3 साल की बेटी की हत्या का पछतावा नहीं, बार-बार बदलती रही मासूम की मौत की कहानी
अजमेर
Ajmer killer mother

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 08:53 pm

Published on:

20 Sept 2025 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: टोंक में अफवाह से बवाल, कारखाने में तोड़फोड़, दूसरे दिन भी हंगामा, आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.