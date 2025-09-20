Tonk: टोंक में अफवाह से बवाल, कारखाने में तोड़फोड़, दूसरे दिन भी हंगामा, आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी

सूचना के बाद कोतवाली, सदर, पुरानी टोंक समेत अन्य थानों के जाप्ते के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी व पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने लोगों को समझाकर देर रात मामला शांत किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सामने आया कि सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं डाली थी। बल्कि टिप्पणी की अफवाह को लेकर लोग मौके पर जमा हो गए थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मौके से हटाया।