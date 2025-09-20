Ajmer News: निर्दयी मां को 3 साल की बेटी की हत्या का पछतावा नहीं, बार-बार बदलती रही मासूम की मौत की कहानी

पत्रिका से बातचीत में राजू ने बताया कि उसे जब अंजली ने कॉल करके आरू के एक्सीडेंट में मरने की सूचना दी, तब उसको उनके अजमेर में होने का पता चला, लेकिन जब पुलिस ने संपर्क किया तो वास्तविकता सामने आई। काश उसको अंजली कॉल करके कह देती तो वह अपनी बेटी को ले जाता। उसने तो उसको पहले भी अपने संरक्षण में लेना चाहा, लेकिन यूपी पुलिस व कानूनी दांव पेंच के चलते वह अपने मन को समझाकर रह गया।