Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Crime: भाई के घर से सोना-चांदी और नकदी ले भागी बहन, बेटे-बेटी को छोड़ गई मायके

Sister Theft From Brother's Home: इंद्रा करीब छह महीने तक ससुराल में रही और फिर पिछले डेढ़ साल से अपने भाई भवानी सिंह के साथ मायके में रह रही थी। इस दौरान वह घर का सारा लेन-देन और जिम्मेदारियां निभा रही थी।

अजमेर

Akshita Deora

Sep 18, 2025

जांच करती पुलिस की AI जनरेटेड तस्वीर

Nasirabaad News: अजमेर के नसीराबाद के पुरानी राजोसी निवासी भवानी सिंह रावत ने अपनी बड़ी बहन इंद्रा और अन्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी ने बहन पर घर से कीमती आभूषण और नकदी ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति की मृत्यु के बाद मायके में रह रही थी महिला

रिपोर्ट के अनुसार इंद्रा का विवाह भवानीखेड़ा निवासी विकास सिंह से हुआ था, जिनका निधन अप्रैल 2024 में हो गया। इसके बाद इंद्रा करीब छह महीने तक ससुराल में रही और फिर पिछले डेढ़ साल से अपने भाई भवानी सिंह के साथ मायके में रह रही थी। इस दौरान वह घर का सारा लेन-देन और जिम्मेदारियां निभा रही थी क्योंकि प्रार्थी के माता-पिता का निधन पहले ही हो चुका था।

ये भी पढ़ें

Sikar: ‘फार्म हाउस पर चल रहा है बड़ा सेक्स रैकेट…कई बड़े नेता भी शामिल’, हनीट्रैप की आरोपी ने किया चौंकाने वाला दावा
सीकर
image

परिजनों ने धमकाकर घर से ले जाया, विवाह की साजिश का आरोप

15 सितंबर को दोपहर 1 बजे प्रार्थी की अन्य बहनें पांची (पत्नी सोहन, निवासी बुधपुरा), प्रेम (पत्नी विकास), प्रेम का पुत्र राहुल और कानस निवासी यशपाल सिंह रावत घर पहुंचे। आरोप है कि ये सब मिलकर इंद्रा को धमकाकर जबरन घर से ले गए और उसका दूसरा विवाह कराने की साजिश रच रहे हैं।

गहने और नकदी ले गई बहन

रिपोर्ट में बताया कि इंद्रा जाते समय लगभग डेढ़ तोला सोने के जेवर, 1 किलो से अधिक चांदी के गहने और 50,000 रुपए नकद लेकर गई। जबकि अपने 16 साल के बेटे और 14 साल की बेटी को पीछे छोड़ गई।

जमानत पर चल रहे आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

भवानी सिंह ने आरोप लगाया कि यशपाल सिंह (जो वकील मर्डर केस में जमानत पर है) ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: मां ने पहले 3 साल की बेटी को चौपाटी पर घुमाया, गहरी नींद में आई तो पानी में फेंका, डूबने से हुई मौत
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 09:33 am

Published on:

18 Sept 2025 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime: भाई के घर से सोना-चांदी और नकदी ले भागी बहन, बेटे-बेटी को छोड़ गई मायके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.