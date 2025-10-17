Anta Assembly By-election : मोरपाल सुमन को सीएम भजनलाल व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दी बधाई, कही ये बड़ी बात

Anta Assembly by-election : बहुत इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस खुशी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने मोरपाल सुमन को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहाकि अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कुशल नेतृत्व क्षमता, समर्पण और जनसेवा का भाव आपको प्रचंड और ऐतिहासिक विजय दिलाएगा।