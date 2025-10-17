Anta Assembly By-election : मोरपाल सुमन को सीएम भजनलाल व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दी बधाई, कही ये बड़ी बात

अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, डिप्टी सीएम दीया कुमारी व सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
Anta Assembly by-election : बहुत इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस खुशी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने मोरपाल सुमन को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहाकि अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कुशल नेतृत्व क्षमता, समर्पण और जनसेवा का भाव आपको प्रचंड और ऐतिहासिक विजय दिलाएगा।
राजस्थान के डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मोरपाल सुमन की घोषणा होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम मंगलकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मजबूत नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण के बल पर भाजपा अंता में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी।
अंता उपचुनाव में अब रोचक त्रिकोणीय मुकाबले होने की पूरी उम्मीद हैं। भाजपा के मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है।
अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,27,563 वोटर हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक, इसमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिला और 4 अन्य वोटर शामिल थे। हाल ही में हुए वोटर लिस्ट अपडेशन अभियान में 1,336 नए वोटर जोड़े गए। 1 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई थी।
