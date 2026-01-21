Jaipur: टॉप- 10 वांटेड 25 हजार का इनामी मादक पदार्थ तस्कर कंवरलाल नाम बदलकर निजी अस्पताल में था भर्ती, ANTF पहुंची तो उड़े होश

मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक डील के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में कंवरलाल के पैरों में चोट आई है और वह इलाज के लिए उदयपुर आने वाला है। इसके बाद एएनटीएफ टीम ने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अस्पतालों की निगरानी शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी जेपी अस्पताल में ‘दिनेश’ के नाम से इलाज करवा रहा है। एम्बुलेंस की गतिविधियों पर नजर रखते हुए टीम ने अस्पताल में दबिश दी और पट्टियां बदलवाते समय कंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया।