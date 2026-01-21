Jaipur: बर्थडे का सड़क पर जश्न, सरेआम फायरिंग के टशन से फैली दहशत, 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में सीएसटी टीम ने पहली कार्रवाई झोटवाड़ा थाना इलाके में की। यहां दोस्त की बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने के मामले में नाहरी का नाका, शास्त्री नगर निवासी रियासत अली (39) और संजय नगर डी, झोटवाड़ा निवासी शहजाद खान (29) को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक रिवाल्वर बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर सरेआम 3 राउंड फायर किए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया।