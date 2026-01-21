Jaipur: बर्थडे का सड़क पर जश्न, सरेआम फायरिंग के टशन से फैली दहशत, 4 आरोपी गिरफ्तार

सरेआम फायरिंग के 4 आरोपी अरेस्ट, जब्त हथियार, पत्रिका फोटो
Firing in Public: जयपुर। राजधानी में सोशल मीडिया पर रौब जमाने और दहशत फैलाने की कोशिश अब अपराधियों को भारी पड़ने लगी है। बर्थडे पार्टी के नाम पर सड़क के बीच सरेआम फायरिंग कर वीडियो वायरल करने वाले युवकों पर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शिकंजा कस दिया है। झोटवाड़ा, शास्त्री नगर और हरमाड़ा थाना इलाकों में की गई सिलसिलेवार कार्रवाई में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन हथियार, 4 कारतूस और मैगजीन बरामद की है।
पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे थे। बर्थडे पार्टी के दौरान सड़क के बीच 3 राउंड फायर कर वीडियो डालने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में सीएसटी टीम ने पहली कार्रवाई झोटवाड़ा थाना इलाके में की। यहां दोस्त की बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने के मामले में नाहरी का नाका, शास्त्री नगर निवासी रियासत अली (39) और संजय नगर डी, झोटवाड़ा निवासी शहजाद खान (29) को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक रिवाल्वर बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर सरेआम 3 राउंड फायर किए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया।
आरोपी रियासत अली ने अपने दादा के नाम से जारी रिवाल्वर का लाइसेंस अपने नाम करवाया था। बाउंसर की नौकरी करने वाले रियासत के दोस्त शहजाद खान के आपराधिक रिकॉर्ड की पुलिस जांच कर रही है। ASI राम सिंह के अनुसार मामला वर्ष 2021 से जुड़ा है। झोटवाड़ा के रैगर मोहल्ला में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान की गई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
आरोपी ने फायरिंग करते हुए और खुली जीप में हाथ में हथियार लहराते हुए वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जांच में यह वीडियो रियासत अली तक पहुंचा। उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर से आपराधिक रिकॉर्ड वाले शहजाद खान ने हवाई फायर किए थे। शहजाद खान ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दहशत फैलाने के कई वीडियो अपलोड किए गए थे।
दूसरी कार्रवाई शास्त्री नगर थाना इलाके में की गई, जहां पुलिस ने सोहेल खान (23) निवासी शास्त्री नगर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल और दो मैगजीन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी भी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर साझा करता था।
तीसरी कार्रवाई हरमाड़ा थाना इलाके में की गई। पुलिस ने गायत्री नगर, बालाजी स्कूल के पास रहने वाले आकाश चौधरी (25) को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और जमीनों की खरीद-फरोख्त में दलाली करता है। उसने करीब डेढ़ से दो साल पहले उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर रखा था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग