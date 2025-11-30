मनमानी के डिवाइडर…अतिक्रमण हटे नहीं, सड़कें हुईं छोटी

जयपुर. मानसरोवर इलाके में जेडीए की ओर से स्वर्ण पथ, पटेल मार्ग, रजत पथ, विजय पथ पर डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। लेकिन, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जहां एक ओर जेडीए डिवाइडर बना रहा है वहीं, दूसरी ओर निगम अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। ऐसे में वाहनों के लिए एक लेन ही बचती है। जबकि मास्टरप्लान में ये सडक़ें 80 फीट चौड़ी हैं। आधी से अधिक सडक़ पर अतिक्रमण होने से आवाजाही में परेशानी होती है। इन चारों सडक़ों पर डिवाइडर बनाने और रेलिंग लगवाने में जेडीए करीब एक करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।