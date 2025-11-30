मनमानी के डिवाइडर…अतिक्रमण हटे नहीं, सड़कें हुईं छोटी

Photo:Patrika Network
जयपुर. मानसरोवर इलाके में जेडीए की ओर से स्वर्ण पथ, पटेल मार्ग, रजत पथ, विजय पथ पर डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। लेकिन, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जहां एक ओर जेडीए डिवाइडर बना रहा है वहीं, दूसरी ओर निगम अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। ऐसे में वाहनों के लिए एक लेन ही बचती है। जबकि मास्टरप्लान में ये सडक़ें 80 फीट चौड़ी हैं। आधी से अधिक सडक़ पर अतिक्रमण होने से आवाजाही में परेशानी होती है। इन चारों सडक़ों पर डिवाइडर बनाने और रेलिंग लगवाने में जेडीए करीब एक करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।
न्यू लोहामंडी रोड पर डम्पर से हादसे के बाद मानसरोवर में डिवाइडर और इस पर रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया है। जेडीए अधिकारियों की मानें तो आने वाले समय में फुटपाथ का काम भी करवाया जाएगा। ताकि, पैदल चलने वालों की राह आसान हो। स्वर्ण पथ पर ड्रेनेज लाइन भी डाली जाएगी। इसका प्लान तैयार किया जा रहा है।
मानसरोवर के प्रमुख चारों मार्गों पर जेडीए रेलिंग और डिवाइडर लगाने का काम तेजी से कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम करने से पहले निगम अतिक्रमण हटाए तो सहूलियत मिले। अब तक निगम का दस्ता एक बार भी नहीं पहुंचा है। स्वर्ण पथ पर चल रहे कार्य से शाम के समय ट्रैफिक की स्थिति बदतर हो जाती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग