Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मनमानी के डिवाइडर…अतिक्रमण हटे नहीं, सड़कें हुईं छोटी

मानसरोवर के चार प्रमुख मार्गों पर जेडीए ने शुरू किया काम, लोगों में नाराजगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Nov 30, 2025

Photo:Patrika Network

Photo:Patrika Network

जयपुर. मानसरोवर इलाके में जेडीए की ओर से स्वर्ण पथ, पटेल मार्ग, रजत पथ, विजय पथ पर डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। लेकिन, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जहां एक ओर जेडीए डिवाइडर बना रहा है वहीं, दूसरी ओर निगम अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। ऐसे में वाहनों के लिए एक लेन ही बचती है। जबकि मास्टरप्लान में ये सडक़ें 80 फीट चौड़ी हैं। आधी से अधिक सडक़ पर अतिक्रमण होने से आवाजाही में परेशानी होती है। इन चारों सडक़ों पर डिवाइडर बनाने और रेलिंग लगवाने में जेडीए करीब एक करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।

आगे ये काम भी होंगे

न्यू लोहामंडी रोड पर डम्पर से हादसे के बाद मानसरोवर में डिवाइडर और इस पर रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया है। जेडीए अधिकारियों की मानें तो आने वाले समय में फुटपाथ का काम भी करवाया जाएगा। ताकि, पैदल चलने वालों की राह आसान हो। स्वर्ण पथ पर ड्रेनेज लाइन भी डाली जाएगी। इसका प्लान तैयार किया जा रहा है।

शाम को हालात बदतर

मानसरोवर के प्रमुख चारों मार्गों पर जेडीए रेलिंग और डिवाइडर लगाने का काम तेजी से कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम करने से पहले निगम अतिक्रमण हटाए तो सहूलियत मिले। अब तक निगम का दस्ता एक बार भी नहीं पहुंचा है। स्वर्ण पथ पर चल रहे कार्य से शाम के समय ट्रैफिक की स्थिति बदतर हो जाती है।

ये भी पढ़ें

भारत का क्रांतिकारी AI ‘OncoMark’: कैंसर का “दिमाग” पढ़कर बताएगा सटीक इलाज
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

30 Nov 2025 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मनमानी के डिवाइडर…अतिक्रमण हटे नहीं, सड़कें हुईं छोटी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भजनलाल सरकार जल्द लॉन्च करेगी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

CM Bhajanlal
जयपुर

जयपुर में 37 लाख की शादी पर सवाल: मेहमान ने पूछा- क्या गारंटी है कि रिश्ता चलेगा? ‘पेट भरा है, FD करा दो’

Jaipur Wedding 37 Lakh
जयपुर

Rajasthan Crime: पेड़ पर लटके मिले शव का खुला राज, बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो भाई ने की थी हत्या

Govindgarh-Murder-Case
जयपुर

Transport Department : राजस्थान के एकमात्र ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा उजागर, जानकर चौंक जाएंगे

Transport Department Truth Rajasthan only automated testing station exposed Fraud know you shocked
जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में 2, 3 व 4 दिसम्बर को रहे सावधान, इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.