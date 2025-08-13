रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश: छाता लेकर पहुंचे लोग, ड्रोन देखने के लिए कोई पेड़ तो कोई पहाड़ी पर चढ़ा

पहले प्रयास में ड्रोन उड़ ही नहीं पाया। इसके कुछ घंटों बाद दूसरे प्रयास में भी ड्रोन कुछ ऊंचाई छूने के बाद बांध में नीचे की ओर चला गया और झाडिय़ों में जाकर रुक गया। कंपनी के प्रतिनिधि आनन-फानन में बांध में नीचे पहुंचे और ड्रोन को बंद कर पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षित ऊपर लेकर आए। ड्रोन के झाडिय़ों में रुकने पर आसपास भीड़ एकत्रित हो गई और लोग फोटो व वीडियो बनाने लगे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को हटाया और टीम के साथ ड्रोन को ऊपर लेकर आई। इसके कुछ घंटे बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा व विधायक की मौजूदगी में तीसरी बार ड्रोन उड़ाया गया।