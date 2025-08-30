किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत को दिया करारा जवाब, ‘मानेसर कांड’ के खोले राज; जानें क्या कहा?

किरोड़ी लाल मीणा ने मानेसर कांड के समय का जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा कि गहलोत जी ने मुझ पर और हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाया कि हम उनकी सरकार को गिराने में जुटे थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनकी सरकार के पतन के सूत्रधार वे खुद थे। दूसरों के हक पर डाका डालने के कारण ही बगावत हुई। उन्होंने कुर्सी तो बचा ली, लेकिन जनता की नजरों में अपनी सरकार को गिरने से नहीं बचा सके।