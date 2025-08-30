‘हमारी सरकार गिराने में हनुमान-किरोड़ी दोनों शामिल थे’, गहलोत ने खोले नए राज; SI भर्ती पर भी किया खुलासा

गहलोत ने बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हुई टिप्पणी और कांग्रेस कार्यालय पर हमले की घटना पर कहा कि किसी मनचले के मंच पर जाकर बयान देने पर कोई क्या कर सकता है, लेकिन ऐसे बयानों का वे विरोध करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से बीजेपी घबराई हुई है। गहलोत ने कहा कि किसी पार्टी के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करना गलत है और लोकतंत्र में ऐसी परंपराओं को बंद करना चाहिए।