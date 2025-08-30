आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में फिर किया सरेंडर, हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की थी जमानत याचिका

Asaram surrendered in Jodhpur: नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने 30 अगस्त 2025 को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल लौटना पड़ा। आसाराम सुबह जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम से रवाना हुआ और जेल पहुंचकर सरेंडर किया।