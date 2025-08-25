पचपदरा रिफाइनरी: बेनीवाल बोले- अभी 2 साल और लगेंगे, गहलोत ने पूछा- डबल इंजन के बाद भी काम धीमा क्यों?

उन्होंने परियोजना की लागत में वृद्धि पर भी चिंता जताई। बेनीवाल के अनुसार, शुरूआती लागत 43,000 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। उन्होंने अनुमान लगाया कि रिफाइनरी शुरू होने तक यह लागत 1.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता और अयोग्य कंपनियों को टेंडर देने के कारण यह देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को बिना उचित कागजात के टेंडर दिए गए, जिसके कारण परियोजना में देरी हुई।