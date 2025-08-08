Rajasthan: ‘वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा’, चुनाव आयोग पर गहलोत का हमला, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने मीडिया पर भी दबाव का आरोप लगाया और कहा कि चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है। गहलोत ने दावा किया कि लोग भय और दबाव में जी रहे हैं और देश चारों तरफ से मुसीबतों में घिर रहा है। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर अकेला पड़ रहा है और पीएम मोदी को यह समझना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है। गहलोत ने कहा कि पहले भारत का चुनाव आयोग दुनिया के लिए आदर्श था, लेकिन अब जनता इसे शक की नजर से देख रही है।