जयपुर

SI Exam: अपने सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी के बाद गहलोत का बड़ा बयान, SOG ने कहा- बेटे को परीक्षा से पहले पढ़ाया पेपर

सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव व उनके बेटे भरत यादव की गिरफ्तारी को लेकर अशोक गहलोत ने बयान दिया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

ashok gehlot
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव व उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तारी किया है। जिसे लेकर गहलोत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। गौरतलब है कि पिता-पुत्र को एसओजी की तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है।

SOG बिना किसी दबाव में निष्कर्ष तक पहुंचे- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद X पर पोस्ट कर लिखा कि 'मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल एवं उनके पुत्र को SOG ने हिरासत में लिया है।'

उन्होंने कहा कि 'किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। मुझे आशा है कि SOG बिना किसी दबाव के इस मामले की जांच कर एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी।'

प्रकरण में अब तक 54 SI गिरफ्तार

इस मामले को लेकर एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारशुदा प्रोबेशनर उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह यादव से पूछताछ के दौरान पुलिस आयुक्तालय जयपुर में तैनात हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व प्राप्त करने एवं राजकुमार यादव द्वारा अपने पुत्र भरत यादव एवं परिचित रविन्द्र सैनी को भी लिखित परीक्षा पूर्व उक्त लीक प्रश्नोत्तर सैट पढ़ाने के तथ्य पाये गए।

जिसके बाद एसओजी ने राजकुमार यादव एवं उसके पुत्र भरत यादव को गिरफ्तार किया और 12 अगस्त तक पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। राजकुमार यादव द्वारा परीक्षा पूर्व प्रश्नोत्तर सेट से उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पढ़ाने के फलस्वरूप सत्येन्द्र सिंह यादव मैरिट क्रमांक 12 पर एवं रविन्द्र सैनी मैरिट क्रमांक 156 पर अविधिक रूप से उपनिरीक्षक के पद पर चयनित हुए। भरत यादव अविधिक रूप से उपनिरीक्षक की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। प्रकरण में अब तक 54 उप निरीक्षक सहित कुल 120 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

पूर्व मंत्री के पर्सनल सेकेट्री ने पहुंचाया पेपर

बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के PSO रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय फिलहाल बीजेपी में है। मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुदंन कुमार पांडे से राजकुमार की अच्छी घनिष्ठता है। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे बाबूलाल कटारा ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री को पेपर सप्लाई किया। जिसके बाद पेपर राजकुमार यादव के पास पहुंचा। बता दें कि एसओजी ने मालवीय के पर्सनल सेकेट्री कुंदन को 5 जून को हिरासत में लिया था।

Updated on:

09 Aug 2025 10:16 pm

Published on:

09 Aug 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI Exam: अपने सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी के बाद गहलोत का बड़ा बयान, SOG ने कहा- बेटे को परीक्षा से पहले पढ़ाया पेपर

