SI Exam: अपने सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी के बाद गहलोत का बड़ा बयान, SOG ने कहा- बेटे को परीक्षा से पहले पढ़ाया पेपर

जिसके बाद एसओजी ने राजकुमार यादव एवं उसके पुत्र भरत यादव को गिरफ्तार किया और 12 अगस्त तक पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। राजकुमार यादव द्वारा परीक्षा पूर्व प्रश्नोत्तर सेट से उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पढ़ाने के फलस्वरूप सत्येन्द्र सिंह यादव मैरिट क्रमांक 12 पर एवं रविन्द्र सैनी मैरिट क्रमांक 156 पर अविधिक रूप से उपनिरीक्षक के पद पर चयनित हुए। भरत यादव अविधिक रूप से उपनिरीक्षक की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। प्रकरण में अब तक 54 उप निरीक्षक सहित कुल 120 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं।