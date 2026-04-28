Ashok Gehlot की अनोखी अपील: जन्मदिन पर ‘गिफ्ट’ में मांगा पानी, बोले- जयपुर मत आना

गहलोत ने कहा कि इस समय देश के कई हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी तय कर जयपुर आना न सिर्फ असुविधाजनक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि “कृपया 3 मई को जयपुर न पधारें, अपने स्थान पर रहकर समाजसेवा करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।”