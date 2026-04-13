Rajasthan Politics : ‘वसुंधरा राजे को सफाई देने की ज़रुरत नहीं’, BJP की बयानबाज़ी पर ये क्या बोले अशोक गहलोत?

हाल ही में वसुंधरा राजे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और उस पर मदन राठौड़ की बयानबाजी पर गहलोत ने कहा, "मेरी नजर में वसुंधरा जी को सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं थी। लोग उनकी भावनाओं और संदर्भ को अच्छी तरह समझते हैं।" उन्होंने मदन राठौड़ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या किसी प्रदेशाध्यक्ष को बार-बार यह कहना चाहिए कि फलां नेता मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं? गहलोत ने कहा कि ऐसे गंभीर फैसले मोदी जी या अमित शाह जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए छोड़ने चाहिए थे।