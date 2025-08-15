Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: गहलोत ने पूछा- वोट ही नहीं बचेगा, तो सम्मान कैसे बचेगा? चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan Politics: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 15, 2025

Ashok Gehlot
फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan Politics: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और दबाव में स्वतंत्रता के साथ काम करने में असमर्थ है।

गहलोत ने 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला देश में लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने ये बाते कहीं।

जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार
जोधपुर
Hit and run case in Jodhpur

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप

गहलोत ने कहा कि देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति का वोट ही नहीं बचेगा, तो उसका सम्मान कैसे बचेगा? वोट हर नागरिक का अधिकार है, जिसके जरिए उसे मान-सम्मान मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि आयोग को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर आयोग अपनी बात रख दे, तो तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन आयोग की चुप्पी और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का 'वोट चोरी' का मुद्दा देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक विरोध-प्रदर्शन जारी रखेगी। गहलोत ने कहा कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक सच सामने नहीं आता।

चुनाव आयोग पर साठगांठ का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, यह बेहूदा बात है। आप जांच करवाइए, देश को सच्चाई बताइए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप बीजेपी से मिले हुए हैं और दबाव में काम कर रहे हैं। यह देश के लिए खतरनाक है।

गहलोत ने आगे कहा कि देश का माहौल ऐसा बन रहा है, जैसे चीन और रूस में होता है, जहां चुनाव एकतरफा होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, "क्या हमारा देश भी उस दिशा में जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है।

यहां देखें वीडियो-


स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गहलोत ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय और जयपुर के बड़ी चौपड़ पर आयोजित परंपरागत ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पार्टी नेताओं ने बताया कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, गहलोत पहली बार बड़ी चौपड़ के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हालांकि वह पहले करीब 30 बार यहां झंडा फहरा चुके हैं।

इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई। हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।

Independence Day: सीएम भजनलाल ने जोधपुर में किया ध्वजारोहण, बोले- 5 साल में देंगे 10 लाख नौकरी
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

