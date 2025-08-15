Rajasthan: गहलोत ने पूछा- वोट ही नहीं बचेगा, तो सम्मान कैसे बचेगा? चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

गहलोत ने कहा कि देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति का वोट ही नहीं बचेगा, तो उसका सम्मान कैसे बचेगा? वोट हर नागरिक का अधिकार है, जिसके जरिए उसे मान-सम्मान मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि आयोग को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर आयोग अपनी बात रख दे, तो तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन आयोग की चुप्पी और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।