Independence Day: सीएम भजनलाल ने जोधपुर में किया ध्वजारोहण, बोले- 5 साल में देंगे 10 लाख नौकरी

गौरतलब है कि समारोह का सबसे आकर्षक पल तब था, जब भारतीय सेना के हेलिकॉप्टर ने आसमान से राष्ट्रीय ध्वज पर पुष्प वर्षा की, जिसने उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। सीएम शर्मा ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आत्मनिर्भर, खुशहाल और समृद्ध भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को तरक्की के अवसर मिलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।