राजस्थान के मुख्य सचिव के अचानक तबादले पर क्या बोले अशोक गहलोत ? सुनाई अपने कार्यकाल की कहानी

पंत ने 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा के रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली से राजस्थान कैडर में प्रतिनियुक्त किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर नई प्रशासनिक टीम को सशक्त बनाने, वित्तीय अनुशासन लाने और विकास योजनाओं को गति देने पर फोकस किया था। अब उनके ट्रांसफर के बाद राज्य में नए मुख्य सचिव की दौड़ तेज हो गई है।