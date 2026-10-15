Ashok Gehlot : कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय : अशोक गहलोत

सरवाड़ (अजमेर) जिला परिषद के वार्ड 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व विधायक रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सरवाड़ थाने पर प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ता थाने के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। केकड़ी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील और पुलिस उप अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और शर्मा से बातचीत की। एहतियातन केकड़ी, सावर और भिनाय थानों से पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। शर्मा के साथ थाने में प्रवेश को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी हुई। शर्मा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में परिवादी की रिपोर्ट पर जांच पूरी किए बिना प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया।