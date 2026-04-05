Rajasthan Politics : ‘ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है’, आखिर अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से ऐसा क्यों कहा?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सीरीज 'इंतजारशास्त्र' के माध्यम से भाजपा सरकार की घेराबंदी जारी रखी है। रविवार 5 अप्रैल को जारी 'चैप्टर-14' में उन्होंने जोधपुर में निर्माणाधीन 'राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट' के काम में हो रही देरी को मुद्दा बनाया है। गहलोत का आरोप है कि यह संस्थान राजस्थान के युवाओं को AI और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए मील का पत्थर साबित होना था, लेकिन वर्तमान सरकार की 'राजनीतिक द्वेष' की भावना ने इसे अधर में लटका दिया है।