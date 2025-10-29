एशियन यूथ ओलंपिक : मुएथाई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, अल्फोंसा को ब्रॉन्ज मेडल

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। ओलम्पिक काउंसिल ऑफ एशिया की ओर से बहरीन में आयोजित एशियन यूथ ओलंपिक चैम्पियनशिप हुई। 45 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें भारत से मुएथाई खेल से जुड़े 9 खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया, जिसमें से एक खिलाड़ी ने मेडल जीता।
मेघालय की अल्फोंसा जिनिआ ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बहरीन में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी ऊषा ने बहरीन में अल्फोंसा और अन्य खिलाडियों को बधाई दी। दिल्ली पहुंचने पर टीम केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के घर पहुंची।
मांडविया ने अल्फोंसा, जयपुर के मुदित गुप्ता, छत्तीसगढ़ के युवराज सिंह, असम की पेरिस को अच्छा प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने खेल मंत्रालय स्तर पर खिलाडियों के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया।
यूनाइटेड मुएथाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज वर्मा और महासचिव श्रीराम चौधरी भी साथ रहे। चौधरी के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया।
