एशियन यूथ ओलंपिक : मुएथाई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, अल्फोंसा को ब्रॉन्ज मेडल

जयपुर। ओलम्पिक काउंसिल ऑफ एशिया की ओर से बहरीन में आयोजित एशियन यूथ ओलंपिक चैम्पियनशिप हुई। 45 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें भारत से मुएथाई खेल से जुड़े 9 खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया, जिसमें से एक खिलाड़ी ने मेडल जीता।