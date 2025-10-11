Rajasthan: पूर्व सैनिकों के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज से FCI में नौकरी करने वाले 28 गिरफ्तार

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
28 Fake Ex-Servicemen Arrested: राजस्थान में पूर्व सैनिकों के नाम पर नौकरी हासिल करने के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की एक विशेष विंग ने इस फर्जीवाड़े में शामिल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के विभिन्न गोदामों और डिपो में खाद्य सुरक्षा गार्ड की नौकरी फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल की थी।
इस कार्रवाई का नेतृत्व एडीजी वी.के. सिंह ने किया। जांच में सामने आया कि इन नियुक्तियों में निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गलत सत्यापन किया गया जिससे ये लोग बिना पूर्व सैनिक हुए भी नौकरी पर लग गए।
पुलिस ने राज्य भर में FCI के 31 गोदामों को चिह्नित कर वहां तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया और उनके दस्तावेजों की गहन जांच की। इस जांच में सामने आया कि इन 28 गार्डों ने खुद को पूर्व सैनिक बताकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति वास्तव में सेना में भर्ती नहीं हुआ था।
इन लोगों ने यह नौकरी पाने के लिए 10-20% कमीशन दिया था। जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है।
गिरफ्तार लोगों में बहादुर सिंह भाटी, नरेन्द्र सिंह नटवर, रामप्रसाद मीना, यशपाल सिंह, कालू सिंह, भौलुराम, राजेश सिंह, गोपाल सिंह, हिम्मत सिंह, विजय सिंह, पप्पु सिंह, कुमेर सिंह, सुमेर सिंह, अतरूप सिंह, चन्द्रप्रकाश मीना, रामसमुझ यादव, देवेन्द्र सिंह, रघुनंदन सिंह हाडा, महेन्द्र कुमार मीना, सियाराम मीना, हरिचरण मीना, महेश, राजहंस, दिनेश सिंह, गजेन्द्र सिंह, मोहन सिंह और राजू सिंह भाटी शामिल हैं।
