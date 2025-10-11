Rajasthan: पूर्व सैनिकों के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज से FCI में नौकरी करने वाले 28 गिरफ्तार

28 Fake Ex-Servicemen Arrested: राजस्थान में पूर्व सैनिकों के नाम पर नौकरी हासिल करने के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की एक विशेष विंग ने इस फर्जीवाड़े में शामिल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के विभिन्न गोदामों और डिपो में खाद्य सुरक्षा गार्ड की नौकरी फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल की थी।