बारां

Rajasthan Politics: ‘डोटासरा मेरे मित्र लेकिन रोम-रोम में बसी है बेईमानी…’, शिक्षा मंत्री मदन दिलवर ने कसा तीखा तंज, देखें वीडियो

डोटासरा को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं उनका सम्मान करता हूं, वह मेरे मित्र हैं लेकिन बेईमानी उनके रोम-रोम में बसी है।' जब पत्रकारों ने पूछा कि फिर ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों तो उन्होंने जवाब दिया, 'दोस्ती तो सबसे रखनी पड़ती है।'

less than 1 minute read

बारां

image

Akshita Deora

Oct 11, 2025

Play video

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फोटो: पत्रिका

Madan Dilawar Statement Viral: पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने कोटा दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की सफलता का दावा किया और विपक्ष पर तीखे तंज कसे।

मंत्री दिलावर ने कहा कि 80% मामलों का समाधान शिविरों के माध्यम से किया गया है और बाकी बचे 20% मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा।

डोटासरा को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं उनका सम्मान करता हूं, वह मेरे मित्र हैं लेकिन बेईमानी उनके रोम-रोम में बसी है।' जब पत्रकारों ने पूछा कि फिर ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों तो उन्होंने जवाब दिया, 'दोस्ती तो सबसे रखनी पड़ती है।'

राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलावर ने कहा,
'क्या हमारे पिताजी, दादाजी लड़कियां छेड़ते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। क्या इसका मतलब हिंदू ही लड़कियां छेड़ते हैं?'

साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'वह आतंकवादियों की मौत पर टुकुर-टुकुर रोती हैं।'

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के सवाल पर मंत्री दिलावर ने कहा कि नेतृत्व जल्द ही नाम की घोषणा करेगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, वह स्थानीय और हिंदुस्तान का होगा, लेकिन नाम को लेकर उन्होंने बात टाल दी।

Updated on:

11 Oct 2025 03:25 pm

Published on:

11 Oct 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Politics: ‘डोटासरा मेरे मित्र लेकिन रोम-रोम में बसी है बेईमानी…’, शिक्षा मंत्री मदन दिलवर ने कसा तीखा तंज, देखें वीडियो

