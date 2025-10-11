Rajasthan Politics: ‘डोटासरा मेरे मित्र लेकिन रोम-रोम में बसी है बेईमानी…’, शिक्षा मंत्री मदन दिलवर ने कसा तीखा तंज, देखें वीडियो

Madan Dilawar Statement Viral: पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने कोटा दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की सफलता का दावा किया और विपक्ष पर तीखे तंज कसे।