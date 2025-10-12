जयपुर में विरासत पर वार: खतरा बता धरोहर कर रहे ध्वस्त, दो दशक बाद मिट जाएगा परकोटे का नामों निशां

अग्रभाग में भवन की मूल रंग योजना का पालन किया जाएगा। किसी भी भवन के अग्रभाग के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार या मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री मूल के समान ही होगी। उपयोग किए जाने वाले रंगों या सामान के संबंध में मार्गदर्शन हैरिटेज निगम से लिया जाए। अग्रभाग पर टाइल्स, धातु शीट या एल्युमीनियम मिश्रित पैनल और धातु कोटिंग को लगाना अवैध है। दुकानों में लकड़ी के शटर, दरवाजों और खिड़कियों के शटर, उनके खुलने वाले हिस्सों पर लगी ग्रिल गहरे भूरे रंग की होंगी। वहीं, दुकानों के खुलने वाले हिस्सों, दरवाजों या खिड़कियों के लिए लगे ऐतिहासिक लकड़ी के शटर को संरक्षित किया जाएगा और मौजूदा साक्ष्यों के अनुसार उन पर रंग किया जाएगा या अलसी के तेल से उपचार किया जाएगा। दरवाजों और खिड़कियों के ठोस या जालीदार शटर, ग्रिल और खिडक़ी के फ्रेम गहरे भूरे रंग के होने चाहिए। कांच के शीशों पर चमकदार, परावर्तक धातु या रंगीन कोटिंग नहीं होनी चाहिए। (हैरानी की बात यह है कि ऐसा कुछ मौके पर निर्माण के दौरान नहीं हो रहा है।)