Jaipur News: जयपुर की आयुषी को Ola राइड ने सिखाया जीवन का सबक, मां के सामने रो पड़ी, VIRAL हुई पोस्ट

पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद ड्राइवर ने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया। किराया 101 रुपए दिख रहा था, जिसे आयुषी ने चुका दिया और घर की ओर बढ़ीं। तभी ड्राइवर ने उन्हें वापस बुलाया और कहा कि 7 रुपए और देने होंगे क्योंकि पेट्रोल पंप की अतिरिक्त दूरी जुड़ गई। आयुषी ने पैसे दिए, लेकिन मन परेशान हो उठा। घर पहुंचते ही वे अपनी मां के सामने रो पड़ी। उन्होंने बताया कि 7 रुपए की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए रोई क्योंकि लगा कि उनकी सहानुभूति और धैर्य को ड्राइवर ने नजरअंदाज कर दिया।