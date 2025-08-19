एसएमएस में अधूरा आयुष्मान टावर, समय सीमा से पीछे प्रोजेक्ट, धीमी रफ्तार पर मंत्री गजेंद्र सिंह आज करेंगे समीक्षा

जयपुर। राजधानी में बनने जा रही सबसे ऊंची मेडिकल इमारत आयुष्मान टावर के निर्माण कार्य में देरी हो रही है। साल 2022 गहलोत सरकार के समय शुरू हुए निर्माण कार्य को साल 2024 में पूरा होना था। लेकिन टावर अब तक निर्माणाधीन है। यानी की अभी पूरी तरह से टावर निर्माण में समय लगेगा। जिसे लेकर आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आज बैठक एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में होगी। जिसमें चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरिश कुमार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी और जेडीए अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, अब तक के कार्य और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।