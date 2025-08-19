Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

एसएमएस में अधूरा आयुष्मान टावर, समय सीमा से पीछे प्रोजेक्ट, धीमी रफ्तार पर मंत्री गजेंद्र सिंह आज करेंगे समीक्षा

राजधानी में बनने जा रही सबसे ऊंची मेडिकल इमारत आयुष्मान टावर के निर्माण कार्य में देरी हो रही है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 19, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जयपुर। राजधानी में बनने जा रही सबसे ऊंची मेडिकल इमारत आयुष्मान टावर के निर्माण कार्य में देरी हो रही है। साल 2022 गहलोत सरकार के समय शुरू हुए निर्माण कार्य को साल 2024 में पूरा होना था। लेकिन टावर अब तक निर्माणाधीन है। यानी की अभी पूरी तरह से टावर निर्माण में समय लगेगा। जिसे लेकर आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आज बैठक एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में होगी। जिसमें चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरिश कुमार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी और जेडीए अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, अब तक के कार्य और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले चिकित्सा विभाग ने दावा किया था कि इस टावर का पहला फेज अगस्त 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य में लगातार आ रही बाधाओं और देरी के चलते तय समय पर इसे शुरू कर पाना मुश्किल माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार टावर का निर्माण कार्य बीच में कुछ दिन के लिए बंद भी रहा था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है।

यह 24 मंजिला टावर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। हॉस्पिटल के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं और मरीजों के लिए उच्च स्तरीय उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। टॉवर पर मरीजों के लिए हैलीपेड

ये भी पढ़ें

सीकर में गहरी खाई में गिरी कार, जयपुर के युवक व महाराष्ट्र की युवती की मौत, दिल्ली निवासी युवती घायल
सीकर
PATRIKA PHOTO

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इस टावर का नाम बदलकर आयुष्मान टावर रखा था। सरकार का मानना है कि यह टावर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में चिकित्सा सुविधाओं का एक नया मॉडल पेश करेगा। आज होने वाली बैठक में मंत्री और अधिकारी प्रोजेक्ट की प्रगति की बारीकी से समीक्षा करेंगे और भविष्य की समय सीमा तय करेंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास, मालिक बोला : पुलिस देरी से पहुंची, SHO बोले : नहीं हुई लूट
जयपुर
वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 12:11 pm

Published on:

19 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसएमएस में अधूरा आयुष्मान टावर, समय सीमा से पीछे प्रोजेक्ट, धीमी रफ्तार पर मंत्री गजेंद्र सिंह आज करेंगे समीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.