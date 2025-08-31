Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में भी अब टोल प्लाजा से हटेंगे बैरियर, जयपुर-गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 के तीन प्लाजा चिह्नित

राजस्थान में जयपुर-गुड़गांव हाईवे पर तीन टोल प्लाजा पर बैरियर हटने वाले हैं। केंद्र सरकार की नई बैरियर रहित टोल प्रणाली के तहत ये प्लाजा ट्रॉयल के लिए चुने गए हैं। कैमरे वाहनों की पहचान कर ऑटोमेटिक टोल काटेंगे, जिससे यात्रा तेज और आसान होगी।

जयपुर

अरविन्द सिंह शक्तावत

Aug 31, 2025

Toll Tax plaza
फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। टोल प्लाजा पर टोल कटने के दौरान लगने वाले समय बचाने के लिए केन्द्र सरकार बैरियर रहित टोल प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देशभर के कुछ टोल प्लाजाओं को प्रयोग के तौर पर चिह्नित किया गया है। राजस्थान में जयपुर-गुड़गांव नेशनल हाईवे नम्बर 48 पर पड़ने वाले तीन टोल प्लाजा (शाहजहांपुर, मनोहरपुर, दौलतपुरा) भी ट्रॉयल में शामिल हैं।

केन्द्र सरकार ने टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए एनएचएआई को निर्देश दिए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित इलाकों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का उपयोग करते हुए बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक चयनित टोल प्लाजाओं पर बैरियर रहित शुल्क संग्रहण प्रणाली पर काम शुरू हो जाए।

ये भी पढ़ें

किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत को दिया करारा जवाब, ‘मानेसर कांड’ के खोले राज; जानें क्या कहा?
जयपुर
Kirori Lal Meena and Ashok Gehlot

इन टोल प्लाजाओं से होगी शुरुआत

केन्द्र सरकार ने भरूच-सूरत के बीच चोर्यासी टोल प्लाजा, पानीपत-जालंधर के बीच घरौंदा टोल प्लाजा, वालजापेट-पूमल्ले के बीच नेमिली टोल प्लाजा, गुड़गांव-जयपुर के बीच शाहजहांपुर, मनोहरपुर, दौलतपुरा टोल प्लाजा और दिल्ली में शहरी विस्तार सड़क यूईआर द्वितीय के टोल प्लाजा को बैरियर रहित टोल प्रणाली लागू करने के लिए चिह्नित किया है। चोर्यासी और घरौंदा पर काम शुरू भी हो चुका है।

कैमरों से पहचान, स्वतः कटेगा टोल

सैटेलाइट बेस्ड टोल कटौती को लेकर जो काम किया जा रहा है, यह उसी का हिस्सा है। बैरियर रहित टोल प्रणाली सफल रहती है तो वाहन चालकों को टोल देने के लिए टोल प्लाजाओं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल हाईवे पर चढ़ते ही कैमरों से अपने आप गाड़ी की पहचान होगी और सफर पूरा करने पर टोल कट जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jail Prahari Exam Result: जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 का परिणाम जारी, देखें सफल अभ्यर्थियों की पूरी List
जयपुर
Jail Prahari Exam Result

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 06:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में भी अब टोल प्लाजा से हटेंगे बैरियर, जयपुर-गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 के तीन प्लाजा चिह्नित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.