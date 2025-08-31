राजस्थान में भी अब टोल प्लाजा से हटेंगे बैरियर, जयपुर-गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 के तीन प्लाजा चिह्नित

केन्द्र सरकार ने टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए एनएचएआई को निर्देश दिए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित इलाकों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का उपयोग करते हुए बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक चयनित टोल प्लाजाओं पर बैरियर रहित शुल्क संग्रहण प्रणाली पर काम शुरू हो जाए।