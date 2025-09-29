दिवाली से पहले जयपुर को CM भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात, यहां बनेगी एलिवेटेड रोड़; 3 नए थाने खुले

मुख्यमंत्री ने सांगानेर में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें वंदेमातरम सड़क का सुदृढ़ीकरण, अजमेर रोड से जयसिंहपुरा रोड तक ड्रेनेज सिस्टम, इस्कॉन रोड पर मीडियन रेलिंग और इंटरलॉकिंग टाइल्स, मदरामपुरा कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा, जेडीए जोन-8 में 200 फीट सेक्टर रोड का चौड़ीकरण, पीआरएन साउथ में आंतरिक सड़कों की मरम्मत, गणपतपुरा में सीसी सड़क निर्माण और सांगानेर स्टेडियम से नगर निगम कार्यालय तक 80 फीट सड़क का नवीनीकरण जैसे कार्यों का लोकार्पण किया गया।