दिवाली से पहले जयपुर को CM भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात, यहां बनेगी एलिवेटेड रोड़; 3 नए थाने खुले

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजधानी जयपुर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली से पहले 450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गोपालपुरा बाइपास पर 2.16 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखी गई।
वहीं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तीन नए थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं से सांगानेर और जयपुर के अन्य क्षेत्रों में यातायात, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक बनने वाली एलिवेटेड रोड की नींव रखी। 219 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह रोड 2.16 किलोमीटर लंबी और 17.20 मीटर चौड़ी होगी। इसके दोनों ओर 10.50 मीटर की सर्विस रोड, 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। यह रोड फरवरी 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।
बता दें, यह सड़क जयपुर की व्यस्ततम सड़कों में से एक है, जो श्याम नगर, वैशाली नगर, चित्रकूट और मानसरोवर जैसे क्षेत्रों को टोंक रोड और जेएलएन मार्ग से जोड़ती है। वर्तमान में त्रिवेणी जंक्शन, 10-बी जंक्शन, रिद्धि-सिद्धि जंक्शन और सोमानी हॉस्पिटल जंक्शन पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने में यह रोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पत्रकार कॉलोनी, नारायण विहार और खोरा बीसल में तीन नए थाने शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इनका वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसके बाद यहां केस दर्ज किए जा सकेंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि इन थानों के साथ कमिश्नरेट में थानों की संख्या अब 68 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांगानेर की जरूरतों को देखते हुए ये थाने खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ है और बदमाश अब राजस्थान में आने से डरते हैं। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से महिला और बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है। प्रदेश में 22 नए थाने बनाए गए हैं और 35 चौकियों को थानों में बदला गया है, जिससे कानून-व्यवस्था और मजबूत हुई है।
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) में स्वर्ण विहार एसटीपी के तहत जोन-2 और जोन-3 में सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही बम्बाला क्षेत्र में मुख्य ट्रंक लाइन का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की कॉलोनियों को सीवरेज और बीसलपुर के पानी की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने सांगानेर में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें वंदेमातरम सड़क का सुदृढ़ीकरण, अजमेर रोड से जयसिंहपुरा रोड तक ड्रेनेज सिस्टम, इस्कॉन रोड पर मीडियन रेलिंग और इंटरलॉकिंग टाइल्स, मदरामपुरा कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा, जेडीए जोन-8 में 200 फीट सेक्टर रोड का चौड़ीकरण, पीआरएन साउथ में आंतरिक सड़कों की मरम्मत, गणपतपुरा में सीसी सड़क निर्माण और सांगानेर स्टेडियम से नगर निगम कार्यालय तक 80 फीट सड़क का नवीनीकरण जैसे कार्यों का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सांगानेर न केवल औद्योगिक क्षेत्र है, बल्कि यह कोचिंग हब के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण और शहरी शिविरों का आयोजन, बहनों को इलेक्ट्रिक साइकिल वितरण और बिजली की समस्याओं के समाधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांगानेर का प्यार मुझे ऊर्जा देता है। मैं क्षेत्र की जरूरतों को समझता हूं और विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा।
