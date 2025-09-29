Rajasthan: उदयपुरवाटी में जमीन विवाद को लेकर तनाव, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने किया थाने का घेराव; जानें पूरा मामला

विवाद के बाद रविवार को पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के पांच लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें एक पक्ष से किशनलाल, अमित और अतुल, जबकि दूसरे पक्ष से राजवीर और बलवीर शामिल हैं। थाने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और दोनों पक्षों के समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।