Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

Rajasthan News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे के तुरंत बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

2 min read

बीकानेर

image

Nirmal Pareek

Sep 29, 2025

Govind Singh Dotasara

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान की सियासत में रविवार को बीकानेर जिले में एक रोचक नजारा देखने को मिला। क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे के तुरंत बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डोटासरा बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचे थे।

रामेश्वर डूडी से मिलने गए थे डोटासरा

दरअसल, गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को बीकानेर पहुंचे और सीधे रामेश्वर डूडी के निवास पर गए। डूडी के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने परिवारजनों से विस्तार से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डूडी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी स्थिति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता बनी हुई थी।

डोटासरा ने डूडी के परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद वे तुरंत सीकर के लिए रवाना हो गए। हालांकि, इस दौरे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया।

नितिन वत्सस ने क्यों दिया इस्तीफा?

डोटासरा के दौरे के कुछ ही घंटों बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजे पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर की। वत्सस ने लिखा कि डोटासरा का रामेश्वर डूडी के निवास पर जाना स्वागत योग्य था, लेकिन डूडी के घर से कुछ ही दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला का निवास है, जहां हाल ही में उनकी पत्नी सावित्री देवी का निधन हुआ था।

वत्सस ने इसे भावनात्मक उपेक्षा करार देते हुए कहा कि संगठन के मुखिया को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए। वत्सस ने पत्र में लिखा कि जनार्दन कल्ला ने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है और संकट के दौर में भी पार्टी का झंडा थामे रखा। डोटासरा का उनके निवास पर न जाना निराशाजनक है।

उन्होंने कहा कि इस उपेक्षा से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और वे अब महासचिव के पद पर रहकर काम नहीं कर सकते। हालांकि, वत्सस ने स्पष्ट किया कि वे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए योगदान देते रहेंगे।

हरीश चौधरी ने की मुलाकात

इसी बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी रविवार को बीकानेर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर डूडी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। इसके बाद वे सीधे जनार्दन कल्ला के निवास पर गए और वहां बीडी कल्ला और जनार्दन कल्ला से मुलाकात कर सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति
चित्तौड़गढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हे मां! नवरात्र में झकझोर देने वाली घटनाओं से हर कोई सन्न, भीलवाड़ा, पाली के बाद अब बीकानेर में नवजात को फेंका

बीकानेर

राजस्थान में खेजड़ी कटाई मामलाः हाईकोर्ट ने सरकार समेत 10 पक्षकारों से मांगा जवाब, प्रकृति प्रेमियों में खुशी

Court Judgement
बीकानेर

Rajasthan politics: डोटासरा का PM मोदी पर तंज, कहा- देश के लिए कुछ करो, फिर स्वदेशी पर बोलो

Govind Singh Dotasara
बीकानेर

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा पहुंचे रामेश्वर डूडी के निवास पर

बीकानेर

जन्म के कुछ घंटों बाद ही नवजात को झाड़ियों में फेंका, ग्रामीण को रोते हुए मिली

Bikaner News
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.