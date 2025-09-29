Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

डोटासरा के दौरे के कुछ ही घंटों बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजे पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर की। वत्सस ने लिखा कि डोटासरा का रामेश्वर डूडी के निवास पर जाना स्वागत योग्य था, लेकिन डूडी के घर से कुछ ही दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला का निवास है, जहां हाल ही में उनकी पत्नी सावित्री देवी का निधन हुआ था।