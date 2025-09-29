Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान की सियासत में रविवार को बीकानेर जिले में एक रोचक नजारा देखने को मिला। क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे के तुरंत बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डोटासरा बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचे थे।
दरअसल, गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को बीकानेर पहुंचे और सीधे रामेश्वर डूडी के निवास पर गए। डूडी के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने परिवारजनों से विस्तार से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डूडी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी स्थिति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता बनी हुई थी।
डोटासरा ने डूडी के परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद वे तुरंत सीकर के लिए रवाना हो गए। हालांकि, इस दौरे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया।
डोटासरा के दौरे के कुछ ही घंटों बाद जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजे पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर की। वत्सस ने लिखा कि डोटासरा का रामेश्वर डूडी के निवास पर जाना स्वागत योग्य था, लेकिन डूडी के घर से कुछ ही दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला का निवास है, जहां हाल ही में उनकी पत्नी सावित्री देवी का निधन हुआ था।
वत्सस ने इसे भावनात्मक उपेक्षा करार देते हुए कहा कि संगठन के मुखिया को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए। वत्सस ने पत्र में लिखा कि जनार्दन कल्ला ने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है और संकट के दौर में भी पार्टी का झंडा थामे रखा। डोटासरा का उनके निवास पर न जाना निराशाजनक है।
उन्होंने कहा कि इस उपेक्षा से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और वे अब महासचिव के पद पर रहकर काम नहीं कर सकते। हालांकि, वत्सस ने स्पष्ट किया कि वे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए योगदान देते रहेंगे।
इसी बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी रविवार को बीकानेर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर डूडी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। इसके बाद वे सीधे जनार्दन कल्ला के निवास पर गए और वहां बीडी कल्ला और जनार्दन कल्ला से मुलाकात कर सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।
