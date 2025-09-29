Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

Rajasthan News: चित्तौडग़ढ़ जिले के कपासन में सूरज माली पर जानलेवा हमले के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद पीडि़त के परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Nirmal Pareek

Sep 29, 2025

Hanuman Beniwal

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: चित्तौडग़ढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में सूरज माली पर जानलेवा हमले के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से चित्तौडग़ढ़ कूच करने की चेतावनी देने के बाद पीडि़त के परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद पिछले कई दिनों से चला आ रहा धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है।

कपासन की उप नगरीय बस्ती भूपालखेड़ा निवासी सूरज माली ने पिछले दिनों नगर के राजेश्वर तालाब में पानी लाने का चुनावी वादा याद दिलाने के लिए कपासन विधायक को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद उस पर प्राणघातक हमला हो गया था। सूरज ने विधायक के इशारे पर हमला होने का आरोप लगाया था।

13 दिन से चल रहा था धरना

इसके बाद यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया। लोगों के सहयोग से कांग्रेस नेता पिछले 13 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्य आरोपी व उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। शनिवार को नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कपासन पहुंचे और धरना-प्रदर्शन का मोर्चा संभालते हुए सूरज के परिजनों व लोगों की मांगें पूरी करने की बात आगे बढ़ाते हुए इस मामले में राज्य सरकार को घेरा था।

उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो रविवार को चित्तौडग़ढ़ कूच किया जाएगा और कलक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन होगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर आ गए। यहां कलक्ट्रेट के बाहर बेरिकेट्स लगा दिए गए और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने भारी संख्या में पुलिस बल को ब्रिफिंग करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी हालत में कानून-व्यवस्था नहीं बिगडऩी चाहिए।

रविवार को सुबह अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन प्रभा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह कपासन पहुंचे। वहां पर्याप्त जापता तैनात किया गया। सरकार की तरफ से एडीएम, एएसपी ने सांसद बेनीवाल व उसके परिजनों के साथ वार्ता शुरू की।

इन मांगो पर बनी सहमती

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन चित्तौडग़ढ़ प्रभा गौतम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय सरिता सिंह ने बताया कि वार्ता में सूरज माली के परिवार से एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नगर पालिका क्षेत्र में सूरज के परिवार को दुकान का आवंटन करने, पूरे मामले की जांच एसओजी से करवाने, सूरज के उपचार पर खर्च होने वाली पूरी राशि का पुनर्भरण करने के साथ ही संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर मामले की जांच करवाने पर सहमति बनी है। इसके बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त हो गया है।

इससे पहले सांसद बेनीवाल ने धरने को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी अन्याय होगा, वहां पीडि़त को न्याय दिलवाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्रिम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है। सूरज माली के मामले में एक विधायक का नाम आ रहा है। इसलिए बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच के लिए एसओजी को जांच दिलवाई है।

पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था मामला

गौरतलब है कि सूरज माली पर हमले के मामले में पत्रिका ने प्रमुखता के साथ समाचारों का प्रकाशन किया था। इसके बाद राजनीतिक दलों ने लोगों के सहयोग से धरना-प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। रविवार को आखिर पीडि़त युवक के परिजनों की मांगें मान ली गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है’, मेवाराम जैन की वापसी पर बोले मदन राठौड़; सोनम वांगचुक पर क्या कहा?
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 11:52 am

Published on:

29 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

Thief dies due to beating
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: ChatGPT से सीखा नकली नोट बनाने का तरीका, फिर ऑनलाइन आर्डर कर दिया सामान, ऐसे हुआ खुलासा

FAKE NOTES
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा: खड़े कंटेनर से टकराई कार, महिला-पुरुष की मौत

चित्तौड़गढ़

कुरीतियों को खत्म करने के लिए जाट समाज का सख्त निर्णय, नहीं मानने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना

Jat community
चित्तौड़गढ़

Road Accident: चित्तौड़गढ़ के बानसेन हाईवे पर भीषण हादसा, कंटेनर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

road accident in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.