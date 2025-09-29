Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन चित्तौडग़ढ़ प्रभा गौतम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय सरिता सिंह ने बताया कि वार्ता में सूरज माली के परिवार से एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नगर पालिका क्षेत्र में सूरज के परिवार को दुकान का आवंटन करने, पूरे मामले की जांच एसओजी से करवाने, सूरज के उपचार पर खर्च होने वाली पूरी राशि का पुनर्भरण करने के साथ ही संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर मामले की जांच करवाने पर सहमति बनी है। इसके बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त हो गया है।