High Speed Train: बुलेट ट्रेन से पहले इलेक्ट्रिक इंजन का 21, 22 अगस्त को ट्रायल रन , जानें खास बातें

High Speed Train: जयपुर जिले में सांभर झील के पास बने देश के पहले हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक पर आज से रेलवे का दूसरा सबसे ताकतवर 9 हॉर्स पावर वाला इंजन दौड़ेगा। दो दिन तक इस इंजन के पहले फेज का ट्रायल रन होगा। इस संबंध में गुजरात के दाहोद कारखाने के मुख्य प्रबंधक मनीष कुमार गोयल ने बताया कि देश में पहली बार इतनी क्षमता वाले इंजन का ट्रायल हो रहा है। इस इंजन को बुधवार को दाहोद से रवाना किया गया। इसका ट्रायल आज और कल किया जाएगा। दावा है कि, यह ट्रायल भारतीय रेलवे को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार देगा।