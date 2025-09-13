Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में भगवा रैली का आयोजन, जलमहल से दशहरा मैदान पहुंचेगी, इन रास्तों से होगी आवाजाही, देखें पूरी लिस्ट

भगवा रैली के दौरान दिल्ली रोड से आमेर आने वाले सामान्य यातायात को आमेर तिराहा से दिल्ली रोड़ पर डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 13, 2025

bhagwa rally
जयपुर ट्रैफिक। पत्रिका फाइल फोटो

युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से रविवार को जयपुर के जलमहल ब्रह्मपुरी से रामगढ़ मोड, पुरानी चुंगी, दिल्ली रोड होते हुए टीपी नगर, रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाईपास से पंचवटी सर्किल होते हुए दशहरा मैदान आदर्श नगर तक भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

सामान्य यातायात का डायवर्जन

  • रैली के दौरान दिल्ली रोड से आमेर आने वाले सामान्य यातायात को आमेर तिराहा से दिल्ली रोड़ पर डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • आमेर से जलमहल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को गांधी चौक से दिल्ली रोड की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • जयगढ़ टी. पॉईन्ट से जलमहल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को जयगढ़ टी. प्वाइंट से आमेर की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • रैली के जलमहल से रवाना होकर धोबीघाट पहुंचने के 15 मिनट पूर्व आमेर तिराहा से धोबीघाट की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को आमेर तिराहा से आमेर की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • सडवा मोड एवं मानबाग तिराहा से धोबीघाट की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर आमेर तिराहा की तरफ संचालित किया जाएगा।
  • रैली के गलता गेट चौराहा पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व सूरजपोल गेट एवं रामगंज चौपड़ की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को सूरजपोल गेट एवं रामगंज चौपड से डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो पर संचालित किया जाएगा।
  • रैली के टीपी नगर पुलिया पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व गुरुद्वारा मोड से टीपी नगर पुलिया, आगरा रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को टीपी नगर पुलिया अंडर पास से डायवर्ट कर घाट कर गुणी, आगरा रोड पर संचालित किया जाएगा।
  • रैली के रोटरी सर्किल पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व आगरा रोड से रोटरी सर्किल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को गोनेर तिराहा से खो-नागोरियन रोड पर डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • गोनेर तिराहा से आने वाले वाले सामान्य यातायात को चन्द्रमहल गार्डन के पीछे तिराहा से डायवर्ट कर खो-नागोरियन रोड पर संचालित किया जाएगा। चन्द्रमहल गार्डन के पीछे तिराहा से घाट की गुणी की तरफ सामान्य यातायात का संचालन बंद रहेगा।
  • रैली के रोटरी सर्किल पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व जवाहर नगर बाईपास पर टीला नम्बर 7 से रोटरी सर्किल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को टीला नम्बर 7 से शान्ति पथ पर डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा। यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर रॉयल्टी तिराहा से गांधी सर्किल की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जाएगा।
  • जवाहर नगर बाईपास से पंचवटी सर्किल के मध्य रैली के दौरान गलियों से आने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो पर संचालित किया जाएगा।
  • रैली के पंचवटी सर्किल पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व गोविन्द मार्ग की तरफ से पंचवटी सर्किल की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो पर संचालित किया जाएगा।
  • रैली के पंचवटी सर्किल पहुंचने पर गोविन्द मार्ग पर चलने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार गुरुद्वारा मोड एवं त्रिमूर्ति सर्किल से डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो पर संचालित किया जाएगा।

बसों एवं भारी वाहनों का संचालन

  • रैली के दौरान दिल्ली की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को दोपहर 12 बजे से चंदवाजी तिराहा से एक्सप्रेस हाई-वे पर डायवर्ट कर संचालित किए जाएंगे।
  • रैली के दौरान आगरा रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को दोपहर 12 बजे से बगराना से रिंग रोड पर डायवर्ट कर संचालित किए जाएंगे।
  • रैली के दौरान दिल्ली की तरफ से जाने वाली बसें (वाया- शाहपुरा, कोटपुतली) दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सिन्धी कैम्प से सीकर रोड, रोड नम्बर 14, एक्सप्रेस हाई-वे, चंदवाजी तिराहा से दिल्ली रोड़ पर जा सकेंगी।
  • रैली के दौरान आगरा रोड से सिन्धी कैम्प तक आवागमन करने वाली बसें 2.30 बजे से सिन्धी कैम्प से गौवमेन्ट हॉस्टल चौराहा, चौमू हाउस चौराहा, 22 गोदाम सर्किल, पोलो सर्किल, रामबाग चौराहा, टोंक रोड से गोपालपुरा पुलिया से ओटीएस चौराहा, केवी 3 तिराहा, अपेक्स सर्किल, हनुमान तिराहा, जगतपुरा पुलिया के नीचे से सीबीआई फाटक, खो-नागोरियन रोड से आगरा रोड आ व जा सकेंगी।
  • रैली के दौरान आगरा रोड से सिन्धी कैम्प की तरफ आने वाली बसे रैली के रोटरी सर्किल पर पहुंचने के 15 मिनट पूर्व गोनेर तिराहा आगरा रोड से खो-नागोरियन रोड पर डायवर्ट कर संचालित कि जाएगी।
  • जयपुर से आमेर, कूकस, जमवारामगढ, जयसिंपुरा खोर की तरफ जाने वाली टैम्पो, मिनी/सिटी बसें रामगढ मोड से आमेर, आमेर तिराहा होते हुए जा सकेंगी।

पार्किंग एवं नो-पार्किंग

मार्ग पर दोपहर 12 बजे से जलमहल से रामगढ़ मोड, धोबीघाट, दिल्ली रोड होते हुए टी.पी नगर, रोटरी सर्किल, टीला नम्बर 5 जवाहर नगर बाईपास से पंचवटी सर्किल होते हुए दशहरा मैदान आदर्श नगर तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।

  • रैली में भाग लेने वालो के वाहनों की पार्किग जलमहल की पाल एवं जलमहल के अन्दर वाली रोड पर निर्धारित पार्किग स्थल पर की जाएगी।
  • रैली में भाग लेने वालो के वाहनों की पार्किग दशहरा मैदान के अन्दर निर्धारित पार्किग स्थल पर की जाएगी।

रैली के दौरान यातायात का दबाव/डाईवर्जन होने पर परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु सेन्टर पर पहुंचाने हेतु रोटरी सर्किल, धोबीघाट सर्किल पर मोबाईल वैन उपलब्ध रहेंगी।

  • रविवार को जलमहल से रामगढ मोड, धोबीघाट, दिल्ली रोड, टी.पी. नगर, रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाईपास, दशहरा मैदान आदर्श नगर तक रैली किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने के लिए परीक्षा केन्द्र की दूरी के अनुसार अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें एवं रैली के मार्ग के अलावा अन्य मार्गो का उपयोग कर परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचे।
  • परीक्षा के दौरान यातायात एवं समानान्तर मार्गो की जानकारी के लिए यातायात हेल्प-लाईन 1095, 2565630, 2561256 एवं व्हाट्सएप हेल्प-डेस्क नम्बर 8764866972 संचालित रहेगी।

