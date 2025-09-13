जयपुर में भगवा रैली का आयोजन, जलमहल से दशहरा मैदान पहुंचेगी, इन रास्तों से होगी आवाजाही, देखें पूरी लिस्ट

युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से रविवार को जयपुर के जलमहल ब्रह्मपुरी से रामगढ़ मोड, पुरानी चुंगी, दिल्ली रोड होते हुए टीपी नगर, रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाईपास से पंचवटी सर्किल होते हुए दशहरा मैदान आदर्श नगर तक भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
मार्ग पर दोपहर 12 बजे से जलमहल से रामगढ़ मोड, धोबीघाट, दिल्ली रोड होते हुए टी.पी नगर, रोटरी सर्किल, टीला नम्बर 5 जवाहर नगर बाईपास से पंचवटी सर्किल होते हुए दशहरा मैदान आदर्श नगर तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।
रैली के दौरान यातायात का दबाव/डाईवर्जन होने पर परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु सेन्टर पर पहुंचाने हेतु रोटरी सर्किल, धोबीघाट सर्किल पर मोबाईल वैन उपलब्ध रहेंगी।