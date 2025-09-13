जयपुर एयरपोर्ट में अंडरवियर में छिपाकर लाया 2.18 करोड़ का सोना, तस्कर को DRI ने दबोचा

जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने सऊदी अरब के जेद्दा से आए एक यात्री को 1.949 किलो सोना के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोना अंडरवियर में पेस्ट के रूप में छिपाया था, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.18 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के बाद शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।