जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट में अंडरवियर में छिपाकर लाया 2.18 करोड़ का सोना, तस्कर को DRI ने दबोचा

डीआरआइ सूत्रों ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी की बड़ी वजह यह है कि यहां दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट के मुकाबले सुरक्षा जांच मानक कम है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 13, 2025

एयरपोर्ट पर बरामद सोना। फोटो- पत्रिका

जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने सऊदी अरब के जेद्दा से आए एक यात्री को 1.949 किलो सोना के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोना अंडरवियर में पेस्ट के रूप में छिपाया था, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.18 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के बाद शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

एक दिन पहले पकड़ा 15.75 किलो गांजा

डीआरआइ ने 11 सितंबर को भी दिल्ली निवासी एक यात्री को जयपुर एयरपोर्ट पर 15.75 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) के साथ पकड़ा था, जिसका बाजार मूल्य 15.7 करोड़ रुपए बताया जाता है। बैंकॉक से आए इस यात्री को एनडीपीएस कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

इसलिए बढ़ रही सोना तस्करी

डीआरआइ सूत्रों ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी की बड़ी वजह यह है कि यहां दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट के मुकाबले सुरक्षा जांच मानक कम है। इसके अलावा राजस्थान में सोने की खपत भी काफी ज्यादा है। अकेले जयपुर में त्योहारी सीजन में करीब 50 से 60 किलो सोने की डिमांड रहती है।

13 Sept 2025 08:51 pm

