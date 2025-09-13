Rajasthan: पोषाहार खाने से 100 बच्चे बीमार, 24 बच्चों को किया दौसा रेफर; मिलने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा

जानकारी के अनुसार स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों को दूध पिलाया गया। इसके बाद 156 बच्चों ने पोषाहार में रोटी व आलू की सब्जी खाई थी। पोषाहार खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द व उल्टी होने लगी। इस पर अध्यापकों ने बच्चों को नींबू पानी पिलाया। इसके बाद भी पेट दर्द तेज होने पर ग्रामीणों सहित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। इसके बाद अध्यापकों व ग्रामीणों ने एम्बुलेंस सहित निजी वाहनों से बीमार करीब 100 बच्चों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। इसमें से 24 बच्चों की तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया।