Rajasthan: पोषाहार खाने से 100 बच्चे बीमार, 24 बच्चों को किया दौसा रेफर; मिलने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan News: दौसा के उपखण्ड के ग्राम पंचायत चूडियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को पोषाहार खाने व दूध पीने के बाद 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर नांगल राजावतान अस्पताल में बच्चों को पहुंचाया गया। मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल में बच्चों के परिजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। वहीं उपचार के लिए चिकित्सक व चिकित्साकर्मी जुट गए।
अस्पताल में बच्चे अधिक होने से वार्ड में जगह कम होने से एक हॉल में बच्चों का उपचार किया गया। मामले की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों को दूध पिलाया गया। इसके बाद 156 बच्चों ने पोषाहार में रोटी व आलू की सब्जी खाई थी। पोषाहार खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द व उल्टी होने लगी। इस पर अध्यापकों ने बच्चों को नींबू पानी पिलाया। इसके बाद भी पेट दर्द तेज होने पर ग्रामीणों सहित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। इसके बाद अध्यापकों व ग्रामीणों ने एम्बुलेंस सहित निजी वाहनों से बीमार करीब 100 बच्चों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। इसमें से 24 बच्चों की तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया।
अस्पताल में भीड़ अधिक बढ़ने पर मौके पर थानाधिकारी हुसैन अली मय जाब्ते के पहुंचे। भीड़ ने पोषाहार के सैम्पल लेने को लेकर हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। भीड़ अधिक होने पर पापडदा सहित राहुवास थाने का जाब्ता अस्पताल में पहुंचा।
अस्पताल में पहुंचे अतिरिक्त जिला कलक्टर रामस्वरूप चौहान, उपखण्ड अधिकारी यशवंत मीना, पुलिस सीओ चारूल गुप्ता, सीबीईओ सत्यनारायण मीना, कार्यवाहक तहसीलदार अजय मधुकर स्थिति का जायजा लेते हुए बच्चों की तबीयत के बारे में जानकारी ली गई।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्वालय चूडियावास में पोषाहार खाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर नांगल राजावतान अस्पताल में पहुंचे बच्चों में से चीनू, सिमरन, सागर, निसाल, सपना, निकिता, बसवाई, गल्ला कुमारी, गोविन्द, प्रिया, देवराज, काजू, हिमान्शु, अमृता कुमारी, रितीका, अर्पिता कुमारी, दिलखुश, तमन्ना, सागर कुमार, तन्नू कुमारी, पूर्ति कुमारी, अनिकेत बैरवा, कृश बैरवा, पवन कुमार बैरवा को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।
पोषाहार से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर बीसीएमओ डॉ. मनमोहन ने नांगल राजावतान अस्पताल
में छारेडा सीएचसी से एक चिकित्सक सहित एक चिकित्साकर्मी, लाडलीकावास पीएचसी से एक चिकित्सक सहित तीन चिकित्साकर्मी सहित मानपुरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र से एक चिकित्साकर्मी लगाया गया।
पोषाहर खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने पर स्कूल से बच्चों को नांगल राजावतान अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का टोटा रहा। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने निजी वाहनों से बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया गया। उपचार के बाद मामला प्रशासन के हरकत में आने के बाद अस्पताल से रेफर सहित अन्य बच्चों को जिला चिकित्सालय में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कतारें लग गईं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्वालय चूडियावास में पोषाहार खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार की निर्देश में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अशोक शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भीक तेजकरण शर्मा, अवधेश शर्मा, ब्लाक से सीबीईओ सत्यनारायण मीना सहित प्रधानाचार्य गोपाल लाल मीना, भोलाराम मीना को शामिल किया गया, जो कि पोषाहार की जांच करने स्कूल पहुंचे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्वालय चूडियावास में पोषाहार खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय रेफर व परिजनों द्वारा उपचार के लिए ले गए बच्चों की हालत जानने के लिए मंत्री डा. किरोडी लाल मीणा, जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे।