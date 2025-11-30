Rajasthan Govt: भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी, राजस्थान को मिलेगी 35 हजार करोड़ की सौगात

वहीं, 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होगा। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। भजनलाल सरकार ने मोटे तौर पर यह कार्यक्रम तय किया है, जिसमें आगामी दिनों में थोड़ा-बहुत बदलाव भी हो सकता है।