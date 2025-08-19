JKK में कृष्ण-गोपी विरह की “भ्रमर गीत” लीला 20 अगस्त को

जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 20 अगस्त को शाम 5.30 बजे "भ्रमर गीत" रासलीला का मंचन होगा। इसमें गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी, वृंदावन ( उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद) के प्रशिक्षु कलाकार मंचन करेंगे। यह अद्वितीय रासलीला भगवान श्रीकृष्ण और गोपियों के बीच हुए विरह तथा उद्धव-गोपी संवाद लीला पर आधारित है।
मंचन की परिकल्पना एवं निर्देशन गीता शोध संस्थान के निदेशक प्रो. दिनेश खन्ना ने किया है। संयोजन व समन्वय गीता शोध संस्थान के कोऑर्डिनेटर (जनसंपर्क एवं शोध) चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार का है। संगीत संयोजन आकाश शर्मा, मनमोहन कौशिक, सुनील पाठक और दीनानाथ ने किया है।