राजस्थान में 4 सीनियर टीचरों पर बड़ी कार्रवाई, जांच के बाद सभी लोग सेवा से हटाए गए, जानें क्या है पूरा मामला



संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच आवश्यक है और फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई से संदेश गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करना अब संभव नहीं होगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।