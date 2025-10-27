चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: राजस्थान सहित इन 12 राज्यों में शुरू होगा SIR, जानें क्या-क्या चाहिए होंगे दस्तावेज?

दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों और दोहरे रजिस्ट्रेशन वाले मतदाताओं को हटाना है। इससे पहले SIR की प्रक्रिया वर्ष 2000 से 2004 के बीच हुई थी। लंबे समय बाद इसकी आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। पहला चरण बिहार में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मतदाताओं की सुविधा के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।