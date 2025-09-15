Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 25 सितंबर तक हो जाएगी मानसून की विदाई, इससे पहले आया ये अलर्ट

Rajasthan Weather : राजस्थान में मौसम का रुख अब बदलने लगा है और धीरे-धीरे मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 15, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जयपुर। राजस्थान में मौसम का रुख अब बदलने लगा है और धीरे-धीरे मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों से मानसून पीछे हटने लगा है। अनुमान है कि 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा। हालांकि विदाई के बीच कई जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला बना रहेगा।

मौसम विभाग ने 17 सितंबर को नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल हैं। यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के साथ ही दिन का तापमान बढ़ने लगेगा जबकि रातें सुहानी होंगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क होगा और राजस्थान धीरे-धीरे शरद ऋतु में प्रवेश करेगा।

राजस्थान में इस बार मानसून की एंट्री 18 जून को हुई थी। अब यह विदा होने की ओर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। लेकिन विदाई से पहले एक बार फिर कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। रविवार को जयपुर सहित कई जिलों के आसमान में बादल छाए रहे। जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बाद में धूप खिलने के साथ मौसम साफ हो गया।

मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार 17 सितंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते बारिश की संभावना है। हालांकि यह सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए कई जगहों पर छितराई बारिश होने की उम्मीद है। भरतपुर और धौलपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

विदाई से पहले अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, मानसून के कमजोर पड़ने के साथ कई जिलों में धूप तेज हो गई है। तापमान में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में 37.4, झुंझुनूं के पिलानी में 37.3 और जैसलमेर में 37.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 17 जिलों में दिन का पारा 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बारिश छिटपुट ही होगी और धीरे-धीरे शुष्क मौसम का दौर शुरू होगा। इसके साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा, दिन गर्म और रातें ठंडी होंगी।

