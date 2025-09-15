राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 25 सितंबर तक हो जाएगी मानसून की विदाई, इससे पहले आया ये अलर्ट

विदाई से पहले अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, मानसून के कमजोर पड़ने के साथ कई जिलों में धूप तेज हो गई है। तापमान में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में 37.4, झुंझुनूं के पिलानी में 37.3 और जैसलमेर में 37.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 17 जिलों में दिन का पारा 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया।