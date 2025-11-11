बड़ी खुशखबरी: जयपुर में होगा स्टार्टअप महाकुंभ, चयनित युवाओं को सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक की सहायता

फोटो: पत्रिका
Startup Mahakumbh In Jaipur: राजधानी जयपुर नवाचार और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित होगा जिसमें देश-विदेश के युवा इनोवेटर, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और ग्लोबल एक्सपर्ट शामिल होंगे।
यह आयोजन जनवरी-फरवरी में कराने की तैयारी है। इस महाकुंभ का मकसद युवाओं के नवाचार और स्टार्टअप आइडियाज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। आयोजन के दौरान ‘इनोवेशन चैलेंज’ रखा जाएगा जिसमें चयनित युवाओं को सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार की योजना है कि इस आयोजन के जरिए जयपुर को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाया जाए। इसके तहत निवेश, प्रशिक्षण और मेंटरशिप के नए अवसर भी सृजित हों। इस आयोजन के लिए प्लानिंग तेज कर दी गई है।
कार्यक्रम में देश-विदेश के एक्सपर्ट युवाओं को बताएंगे कि स्टार्टअप के जरिए आर्थिक विकास कैसे संभव है और समाजहित में नवाचार का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके पास आइडिया तो है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म की कमी है। यह आयोजन उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा।
यूनिकॉर्न और इंडस्ट्री लीडर्स भी होंगे शामिल: स्टार्टअप महाकुंभ में प्रमुख यूनिकॉर्न स्टार्टअप, उद्यमी आदि शामिल होंगे। वे अपने अनुभव साझा करेंगे और युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार-उद्योग सहयोग पर चर्चा होगी।
