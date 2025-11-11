Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बड़ी खुशखबरी: जयपुर में होगा स्टार्टअप महाकुंभ, चयनित युवाओं को सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक की सहायता

Rajasthan Good News: जयपुर में जनवरी-फरवरी में स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश के युवा इनोवेटर, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और ग्लोबल एक्सपर्ट शामिल होंगे। चयनित युवाओं को सरकार 5 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

फोटो: पत्रिका

Startup Mahakumbh In Jaipur: राजधानी जयपुर नवाचार और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित होगा जिसमें देश-विदेश के युवा इनोवेटर, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और ग्लोबल एक्सपर्ट शामिल होंगे।

यह आयोजन जनवरी-फरवरी में कराने की तैयारी है। इस महाकुंभ का मकसद युवाओं के नवाचार और स्टार्टअप आइडियाज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। आयोजन के दौरान ‘इनोवेशन चैलेंज’ रखा जाएगा जिसमें चयनित युवाओं को सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

राज्य सरकार की योजना है कि इस आयोजन के जरिए जयपुर को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाया जाए। इसके तहत निवेश, प्रशिक्षण और मेंटरशिप के नए अवसर भी सृजित हों। इस आयोजन के लिए प्लानिंग तेज कर दी गई है।

युवाओं को मिलेगा अवसर

कार्यक्रम में देश-विदेश के एक्सपर्ट युवाओं को बताएंगे कि स्टार्टअप के जरिए आर्थिक विकास कैसे संभव है और समाजहित में नवाचार का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके पास आइडिया तो है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म की कमी है। यह आयोजन उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा।

यूनिकॉर्न और इंडस्ट्री लीडर्स भी होंगे शामिल: स्टार्टअप महाकुंभ में प्रमुख यूनिकॉर्न स्टार्टअप, उद्यमी आदि शामिल होंगे। वे अपने अनुभव साझा करेंगे और युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार-उद्योग सहयोग पर चर्चा होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बड़ी खुशखबरी: जयपुर में होगा स्टार्टअप महाकुंभ, चयनित युवाओं को सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक की सहायता

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: जहां गूंजनी थी शहनाई, वहां गूंज उठीं सिसकियां…अवैध निर्माण ने छीनी परिवार की खुशियां, मलबे में दबे पिता की मौत

Jaipur Parkota Subhash Chowk Pannigaran Mohalla accident
जयपुर

Rajasthan : मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अफसरों को चेताया, मोबाइल पर आपके मैसेज इधर-उधर पहुंच रहे हैं, सतर्क रहें

Rajasthan chief Secretary Sudhansh Pant warned officers Your messages on mobile are reaching here and there be alert
जयपुर

Jaipur : 12 नवंबर को जयपुर आएंगे आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, चार द‍िन प्रवास पर रहेंगे

RSS chief Mohan Bhagwat will be in Jaipur on 12 November
जयपुर

जयपुर: सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु के नाम बदलने को लेकर सियासी तकरार, गहलोत ने BJP पर साधा निशाना

Bharat Jodo Setu
जयपुर

Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में पारा 4 डिग्री दर्ज

Weather Update Rajasthan Icy winds bring severe cold Mount Abu records 4 degrees Celsius IMD Prediction Today
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.