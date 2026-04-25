जयपुर में आज IPL Match के चलते ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट बंद, भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग गेट के अनुसार पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तरी द्वार से आने वाले दर्शक हाईकोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग का उपयोग कर सकेंगे। पूर्वी द्वार के लिए सुबोध स्कूल ग्राउंड, पश्चिमी द्वार के लिए अमरूदों का बाग और वीआईपी वाहनों के लिए स्टेडियम के साउथ ब्लॉक को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कैब सेवाओं के लिए अलग से पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी तय किए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।