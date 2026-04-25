25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आज IPL Match के चलते ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट बंद, भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

Big Traffic Changes In Jaipur: ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की स्थिति में गांधीनगर मोड़, आरबीआइ कट, जेडीए चौराहा और स्टेच्यू सर्कल से सामान्य यातायात को समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Apr 25, 2026

Traffic Diverted

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

IPL Match In Jaipur: जयपुर में आज होने वाले आईपीएल मैच को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार शाम मैच आयोजित होना है, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही विशेष प्लान तैयार किया है। मैच समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि यातायात सुचारु रूप से चलता रहे और दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन मार्गों पर पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार टोंक रोड, भवानी सिंह रोड, जनपथ और पंकज सिंघवी मार्ग पर पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। इन मार्गों पर किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। यदि मैच के समय ट्रैफिक का दबाव अधिक बढ़ता है, तो गांधीनगर मोड़, आरबीआई कट, जेडीए चौराहा और स्टेच्यू सर्कल से आने-जाने वाले सामान्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी, जो मौके पर स्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश देंगी।

ये रहेगी पार्किंग व्यवस्था

दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग गेट के अनुसार पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तरी द्वार से आने वाले दर्शक हाईकोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग का उपयोग कर सकेंगे। पूर्वी द्वार के लिए सुबोध स्कूल ग्राउंड, पश्चिमी द्वार के लिए अमरूदों का बाग और वीआईपी वाहनों के लिए स्टेडियम के साउथ ब्लॉक को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कैब सेवाओं के लिए अलग से पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी तय किए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।

CJI सूर्यकांत पहुंचे जयपुर

देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत शुक्रवार शाम जयपुर पहुंच गए। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यहां एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की।

सीजेआइ शनिवार सुबह 9:30 बजे कांस्टिट्यूशन क्लब में कांफ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। वे 11:30 बजे विधिक सहायता व विधिक जागरूकता के लिए न्याय रो सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रवाना करेंगे।

ये भी पढ़ें

आरटीओ में बड़ा बदलाव: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो जाएगा आसान
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 08:39 am

Published on:

25 Apr 2026 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आज IPL Match के चलते ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट बंद, भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर : कुछ घंटे पहले जन्मे नवजात बच्चों को थैली में डालकर सड़क पर फेंका, 41.8 डिग्री तापमान में झुलसे, भर्ती

"Abandoned newborns found in Jaipur"
जयपुर

राजस्थान में 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से “गायब”, पद खाली नहीं दिखने से नई भर्ती अटकी, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

राजस्थान में सियासी घमासान! भाजपा-कांग्रेस में टकराव तेज, Women Reservation Bill पर BJP-Congress आमने-सामने

BJP-Congress
जयपुर

IPL 2026: जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, वैभव और अभिषेक बन सकते हैं गेमचेंजर

IPL 2026 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Clash Today in Jaipur
जयपुर

जन्म प्रमाण पत्र में आधार जुड़वाना हुआ आसान, अब घर बैठे पहचान पोर्टल पर खुद कर सकेंगे अपडेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.