Rain Alert: राजस्थान के 4 जिलों में IMD ने दिया बारिश का येलो अलर्ट, मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी

हालांकि शनिवार से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इससे मौसम का मिजाज बदलेगा। शनिवार की शाम से कुछ जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और हल्की ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। रविवार से बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है। मेघगर्जन के साथ प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इससे पारा दो से तीन डिग्री गिरेगा, जो लू से अस्थायी लेकिन जरूरी राहत प्रदान करेगा।