IMD Alert: राजस्थान के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 3 घंटे के अंदर बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दरअसल, मौसम विभाग ने पहले ही कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव शुरू होगा। 26 से 29 अप्रैल के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने 24 अप्रेल को ही 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।