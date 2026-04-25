राजस्थान में सियासी घमासान! भाजपा-कांग्रेस में टकराव तेज, Women Reservation Bill पर BJP-Congress आमने-सामने

प्रदेश कांग्रेस ने अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए 37 महिला नेत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी ओर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशभर में व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए महिला आरक्षण को लागू कराने में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए गए अवरोधों से जनता को अवगत कराते हुए इसके पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा।