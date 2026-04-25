25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में सियासी घमासान! भाजपा-कांग्रेस में टकराव तेज, Women Reservation Bill पर BJP-Congress आमने-सामने

Rajasthan Politics:: महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। दोनों ही दलों ने महिला नेत्रियों को आगे किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Apr 25, 2026

BJP-Congress

भाजपा और कांग्रेस। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। दोनों ही दलों ने महिला नेत्रियों को आगे किया है। जिसके तहत एक ओर राजधानी जयपुर में इनकी प्रेस वार्ताओं के जरिए माहौल बनाया गया और दूसरी ओर अब आंदोलन को जिला स्तर पर पहुंचा दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस ने अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए 37 महिला नेत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी ओर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशभर में व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए महिला आरक्षण को लागू कराने में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए गए अवरोधों से जनता को अवगत कराते हुए इसके पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा।

कांग्रेसः 37 महिला नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

प्रदेश कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आक्रामक रणनीति अपनाते हुए महिला विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों समेत 37 वरिष्ठ महिला नेताओं को जिलों में जिम्मेदारी दी है। इन नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं कर पार्टी का पक्ष रखें।

कांग्रेस का कहना है कि वह शुरू से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है और वर्ष 2023 में संसद में इस बिल को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्टी की मांग है कि लोकसभा व विधानसभाओं की मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जाए

भाजपा: जनजागरण से साधेगी वोट बैंक

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशभर में जनजागरण अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाले आरक्षण के महत्व की जानकारी देंगी। भाजपा का फोकस युवतियों और छात्राओं पर भी रहेगा। मंडल स्तर पर महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ विशेष कार्यक्रम होंगे और पदयात्राएं भी निकाली जाएंगी।

ये भी पढ़ें

सोलर कनेक्शन पर ‘फ्री बिजली’ का विवाद गहराया, उपभोक्ता बोले- 150 यूनिट का वादा, 100 यूनिट भी बंद
सवाई माधोपुर
Solar free Electricity Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 08:48 am

Published on:

25 Apr 2026 08:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सियासी घमासान! भाजपा-कांग्रेस में टकराव तेज, Women Reservation Bill पर BJP-Congress आमने-सामने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर : कुछ घंटे पहले जन्मे नवजात बच्चों को थैली में डालकर सड़क पर फेंका, 41.8 डिग्री तापमान में झुलसे, भर्ती

"Abandoned newborns found in Jaipur"
जयपुर

राजस्थान में 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से “गायब”, पद खाली नहीं दिखने से नई भर्ती अटकी, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

जयपुर में आज IPL Match के चलते ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट बंद, भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

Traffic Diverted
जयपुर

IPL 2026: जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, वैभव और अभिषेक बन सकते हैं गेमचेंजर

IPL 2026 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Clash Today in Jaipur
जयपुर

जन्म प्रमाण पत्र में आधार जुड़वाना हुआ आसान, अब घर बैठे पहचान पोर्टल पर खुद कर सकेंगे अपडेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.